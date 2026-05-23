فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: در بازرسی از یک خودرو میزان ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ خواجه پور گفت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر طی رصد و پایش قاچاقچیان مواد مخدر و انجام اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید محمولهای از مواد مخدر در حال انتقال از استانهای جنوبی به سمت شمال کشور در حرکت بود که با هوشیاری پلیس مواد مخدر شهرستان رفسنجان و با همکاری پلیس مواد مخدر شهرستان انار خودرو متهمین در فرصتی مناسب توقیف که در بازرسی از آن میزان ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط گردید.
فرمانده انتظامی رفسنجان افزود: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل بعدی تحویل مراجع قضایی گردیدند.
ایشان با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع، با هرگونه تحرک مجرمانه در حوزه قاچاق مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.