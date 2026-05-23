رئیس آموزش و پرورش استثنائی خراسان جنوبی آخرین مهلت نوبت گیری در سامانه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان را با توجه به آغاز ثبت نام کلاس اولیها از دیروز (۱ خرداد) را نیمه خرداد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ماندگار در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تحصیلی -۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۱۴۴ نوآموز در برنامه ملی سنجش سلامت بدو ورود به دبستان نوبتگیری کردهاند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، افزود: نوبتگیری سنجش نوآموزان از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه خرداد جاری نیز برقرار است.
ماندگار گفت: ۱۴ مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بههنگام رشدی ـ تربیتی، فرایند سنجش نوآموزان بدو ورد به دبستان را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه سامانه نوبت گیری برنامه سنجش همچنان فعال است و شرکت در این برنامه برای ثبتنام در پایه اول ابتدایی الزامی است، افزود: ثبتنام نوآموزان در کلاس اول مشروط به داشتن گواهی سنجش سلامت است.
وی از خانوادهها خواست: در فرصت باقی مانده هرچه سریعتر برای ثبتنام فرزندان خود در برنامه ملی سنجش سلامت اقدام کنند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه فرآیند سنجش نوآموزان در مراکز جامع سنجش استان به صورت حضوری انجام میشود افزود: برنامه ملی سنجش ۱۴۰۵ ویژه متولدان اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ است.
ماندگار افزود: در این برنامه توانمندیها و ظرفیتهای دانشآموزان برای ارتقاء سطح یادگیری و بالا بردن عملکرد بهینه فردی، اجتماعی و تحصیلی با هدف پیشگیری از افت تحصیلی در آینده و ترک تحصیل آنان در برنامه ملی سنجش سلامت ارزیابی میشود.
به گفته وی بر اساس آخرین زمانبندی اعلام شده، خانوادهها برای سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان خود میتوانند از طریق سامانه سنجش به نشانی http://sirat ۲.medu.ir اقدام کنند.