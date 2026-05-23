به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت: در بازرسی‌های میدانی گشت‌های مشترک تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی، یک انبار در کارگاه برنج‌کوبی شهرستان خرامه که اقدام به احتکار غیرقانونی کالا کرده بود شناسایی شد.

موسی رهبر افزود: در این بازرسی ۱۸۰ تن برنج خارجی که خارج از شبکه رسمی توزیع و با هدف اخلال در بازار نگهداری شده بود کشف شد.

وی با بیان اینکه بر همین اساس پرونده تخلف تشکیل و برای صدور رای و رسیدگی قانونی به شعب ویژه تعزیرات حکومتی ارجاع شده است گفت: صیانت از سفره مردم و نظارت بر چرخه توزیع کالا خط قرمز این حوزه است لذا با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و عدم عرضه کالا‌های اساسی مطابق قانون برخورد خواهد شد.