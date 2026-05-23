به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهام یاوری با تشریح برنامههای تحولآفرین این سازمان، از ورود جدی سمپاد به عرصه هوش مصنوعی در حوزههای مدیریتی، آموزشی و مهارتی خبر داد و تأکید کرد: رویکرد ما حرکت به سمت تصمیمگیریهای دقیق، دادهمحور و تربیت دانشآموزانی توانمند در فناوریهای پیشرفته است.
وی گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما، بهرهگیری از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای تحلیل کلاندادههای آزمون پیشپایش مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور است. با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده، پرسشنامههای دانشآموزان بررسی و الگوهای پنهان استخراج میشود تا تصویری دقیق، هوشمند و جامع از وضعیت تربیتی و تحصیلی آنان به دست آید و عملکرد مدارس نیز بهصورت علمی ارزیابی شود.
یاوری افزود: ادغام آموزشهای مبتنی بر هوش مصنوعی در فوقبرنامهها در دستور کار قرار دارد. طراحی سرفصلهای جدید و ایجاد بسترهای عملی برای اجرای پروژههای برنامهنویسی با محوریت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، گامی مهم در ارتقای مهارتهای فناورانه دانشآموزان خواهد بود.
رئیس سازمان سمپادگفت: با بهرهگیری از پلتفرمهای مبتنی بر هوش مصنوعی، ویدئوهای آموزشی استاندارد، تعاملی و منطبق با سرفصلهای مصوب تولید میشود تا منابع یادگیری غنیتر، بهروزتر و در دسترستر برای دانشآموزان فراهم شود.
وی افزود: کارسوق جامع هوش مصنوعی با هفت مرحله ساختاریافته در حال تدوین و اجراست. هدف این کارسوق، آموزش گامبهگام مبانی پایه و کاربردی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی به دانشآموزان مدارس سمپاد است.
یاوری گفت: تشکیل گروه علمی مستقل هوش مصنوعی در جشنواره جوان خوارزمی از سال ۱۴۰۰، برگزاری وبینارهای تخصصی برای شناسایی و جذب استعدادهای برتر و اختصاص غرفه ویژه هوش مصنوعی در نمایشگاه سمپاد از سال ۱۴۰۲، نشاندهنده جایگاه راهبردی این حوزه در برنامههای ماست.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات بیانگر عزم جدی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برای حرکت بهسوی آموزش هوشمند، تربیت نسل آیندهساز متخصص و ایجاد زیرساختهای پایدار در حوزه فناوریهای نوین است.