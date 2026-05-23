به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: انتظار می رود از فردا یکشنبه تا اواخر هفته با افزایش گرادیان فشاری سرعت وزش باد در استان افزایش پیدا کرده و پدیده غالب طی این مدت وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال وقوع پدیده گردوخاک خواهد بود.

مرادی افزود: هرچند فردا (یکشنبه) در برخی مناطق شمالی استان رگبار پراکنده باران و احتمال رعدوبرق نیز دور از انتظار نمی باشد.

در ضمن دمای هوا طی روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت و بطور کلی نسبت به هفته گذشته گرمتر خواهد بود.