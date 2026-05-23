پخش زنده
امروز: -
بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل ها حاکی از پایداری نسبی جو طی ۲۴ ساعت آینده می باشد بر این اساس طی امروز (شنبه) وضعیت هوای استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: انتظار می رود از فردا یکشنبه تا اواخر هفته با افزایش گرادیان فشاری سرعت وزش باد در استان افزایش پیدا کرده و پدیده غالب طی این مدت وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال وقوع پدیده گردوخاک خواهد بود.
مرادی افزود: هرچند فردا (یکشنبه) در برخی مناطق شمالی استان رگبار پراکنده باران و احتمال رعدوبرق نیز دور از انتظار نمی باشد.
در ضمن دمای هوا طی روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت و بطور کلی نسبت به هفته گذشته گرمتر خواهد بود.