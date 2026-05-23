به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گیلان؛ رییس کل دادگستری گیلان در این مراسم با تشریح ابعاد راه اندازی این سامانه گفت: سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به عنوان یکی از نهاد‌های مهم در نظام حقوقی کشور، نقشی کلیدی در حفظ و حراست از حقوق شهروندان ایفا می‌کند.

مجید الهیان افزود: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند‌های حقوقی و اداری طراحی شده و به افراد این امکان را می‌دهد تا ادعا‌های خود را به صورت رسمی و قانونی ثبت کنند و با استفاده از این سامانه، افراد می‌توانند با کاهش کاغذبازی‌های اداری و مشکلات ناشی از آن، به صورت مستقیم و آسان‌تر به حقوق خود دست یابند.

وی خاطر نشان کرد: این سامانه به نهاد‌های دولتی و قضایی این امکان را می‌دهد تا به شکلی منظم به بررسی و رسیدگی به این ادعا‌ها بپردازند و ضمن کاهش بار کاری این نهادها، کیفیت خدمات رسانی نیز بهبود می‌یابد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان هم در این مراسم با اشاره به اینکه سامانه ثبت اسناد غیر رسمی از امروز در دسترس همگان قراردارد گفت: این سکوی برخط ساده و کارآمد برای تسهیل فرایند ثبت مالکیت املاک بدون سند رسمی به کار می‌رود.

سعید بدوی همچنین گفت: این سامانه به مالکان املاک قولنامه‌ای، که به هر دلیلی مستندات رسمی مالکیت ندارند، امکان می‌دهد ادعای مالکیت خود را به صورت رسمی ثبت کنند.

وی گفت: متقاضیان از ابتدای ثبت ادعا در سامانه تا دوسال فرصت دارند تا اسناد مرتبط با ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند و به سمت دریافت سند مالکیت رسمی قدم بردارند.