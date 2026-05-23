سامانه ثبت اسناد غیررسمی «ادعا» امروز در ارتباط تصویری با معاون اول قوه قضاییه در گیلان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گیلان؛ رییس کل دادگستری گیلان در این مراسم با تشریح ابعاد راه اندازی این سامانه گفت: سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به عنوان یکی از نهادهای مهم در نظام حقوقی کشور، نقشی کلیدی در حفظ و حراست از حقوق شهروندان ایفا میکند.
مجید الهیان افزود: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در فرآیندهای حقوقی و اداری طراحی شده و به افراد این امکان را میدهد تا ادعاهای خود را به صورت رسمی و قانونی ثبت کنند و با استفاده از این سامانه، افراد میتوانند با کاهش کاغذبازیهای اداری و مشکلات ناشی از آن، به صورت مستقیم و آسانتر به حقوق خود دست یابند.
وی خاطر نشان کرد: این سامانه به نهادهای دولتی و قضایی این امکان را میدهد تا به شکلی منظم به بررسی و رسیدگی به این ادعاها بپردازند و ضمن کاهش بار کاری این نهادها، کیفیت خدمات رسانی نیز بهبود مییابد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک گیلان هم در این مراسم با اشاره به اینکه سامانه ثبت اسناد غیر رسمی از امروز در دسترس همگان قراردارد گفت: این سکوی برخط ساده و کارآمد برای تسهیل فرایند ثبت مالکیت املاک بدون سند رسمی به کار میرود.
سعید بدوی همچنین گفت: این سامانه به مالکان املاک قولنامهای، که به هر دلیلی مستندات رسمی مالکیت ندارند، امکان میدهد ادعای مالکیت خود را به صورت رسمی ثبت کنند.
وی گفت: متقاضیان از ابتدای ثبت ادعا در سامانه تا دوسال فرصت دارند تا اسناد مرتبط با ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند و به سمت دریافت سند مالکیت رسمی قدم بردارند.