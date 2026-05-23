به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی از شناسایی ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته بزودی و پس از پایان جنگ، فرصت‌های سرمایه گذاری استان مرکزی در قالب یک همایش در تهران و در سطح ملی به سرمایه گذاران عرضه خواهد شد.

مهدی زندیه وکیلی با بیان این که جذب سرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایه گذاری از جمله شاخص ارزیابی استانداران در حوزه اقتصادی است که می‌تواند زمینه توسعه بیش از پیش کشور و استان‌ها را فراهم کند، افزود: استان مرکزی در سال گذشته و با هدف رویکرد دولت چهاردهم جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل سرمایه گذاری در این حوزه، موفق شد با کاهش بروکراسی اداری و اعطای مجوز واگذاری زمین در بازده زمانی یک هفته‌ای رتبه نخست کشور در تولید نیروگاه‌های خورشیدی را کسب و به شکل میدانی به دو سیاست دولت چهاردهم جامع عمل بپوشاند.

او گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، فرصت‌های سرمایه گذاری شناسایی شده به زودی و پس از پایان جنگ در قالب یک همایش سرمایه گذاری در تهران و سطح ملی به سرمایه گذاران عرضه خواهد شد.