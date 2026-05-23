چهارمین زنجیره بزرگ گوشت مرغ استان خوزستان فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: این طرح با هدف یکپارچهسازی حلقههای تولید تا عرضه، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و تأمین پایدار نیاز بازار ایجاد شده است.
جواد سلطانی کاظمی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان خوزستان در حوزه تولید مرغ، اظهار کرد: توسعه زنجیرههای یکپارچه تولید گوشت مرغ، گامی مؤثر در جهت تقویت امنیت غذایی، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات بیشتر در بازار مصرف است.
وی افزود: حمایت از مرغداران و فراهمکردن بسترهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی از اولویتهای اصلی سازمان به شمار میرود و راه انداززی این طرح الگویی موفق برای گسترش زنجیرههای تولید در سایر بخشهای کشاورزی خواهد بود.