استاندار کرمان گفت: باغموزه فرش باید پس از تعیین تکلیف نوع کاربری، بهطور مشخص در راستای اهداف توسعه هنر فرش دستباف کرمان مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دکتر محمدعلی طالبی شنبه دوم خرداد در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به شرایط، محدودیتها، تحریمها و فشارهای اقتصادی موجود، ایجاد یک همافزایی جدی میان فعالان این صنعت در استان ضروری است.
وی افزود: تولیدکنندگان فرش بهتنهایی قادر به انجام اقدامات کلان همچون تبلیغات و بازاریابی نیستند و این امر نیازمند طراحی یک اتاق فکر و عملیات مشترک با محوریت انجمن یا اتحادیه فرش دستباف استان است.
استاندار کرمان گفت: پیگیری مسائل و مشکلات بافندگان از جمله موضوع بیمه نیز در دستورکار قرار دارد و پیشنهاد میشود علاوه بر درخواست از دولت برای حمایتهای گذشته، از منابع استانی برای برقراری بیمه قالیبافان استفاده شود.