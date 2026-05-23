به متقاضیان ساخت مسکن در شهر‌ها و روستا‌های خوزستان تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان گفت: متقاضیانی که در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین دهک‌های یک تا چهار در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر استان دارای زمین هستند، می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی کم بهره برخوردار شوند.

محمود اکبری فضلی افزود: این تسهیلات با نرخ کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت طولانی‌مدت ۲۰ ساله و سه سال دوره تنفس در نظر گرفته شده است تا بار مالی کمتری بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد باشد.

او ادامه داد: علاوه بر این تسهیلات بانکی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان برای دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمک‌های بلاعوض نیز پیش‌بینی کرده است که در صورت احراز شرایط، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

اکبری فضلی افزود: مراجعین می‌توانند با حضور در بنیاد مسکن شهرستان مربوطه، فرآیند تشکیل پرونده خود را آغاز کنند.