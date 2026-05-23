سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچگونه کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد، از فعالسازی کریدورهای جدید تجاری با کشورهای همسایه و تسهیل واردات ۲۵۷۰ کد تعرفه کالایی جهت پایداری تولید و عرضه در بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در تشریح آخرین وضعیت بازار و اقدامات این وزارتخانه برای عبور از شرایط فعلی، اظهار داشت: قرارگاه رصد و پایش بازار که اکنون تحت نظر ستاد تنظیم بازار فعالیت میکند، به صورت مستمر فرآیند تولید و توزیع کالاهای اساسی و محصولات پتروشیمی را زیر ذرهبین دارد تا از هرگونه خلل در زنجیره تأمین جلوگیری شود.
زارعی با اشاره به تغییرات راهبردی در مسیرهای تجاری کشور، تصریح کرد: به محض بروز محدودیتها در مرزهای آبی، وزارت صمت با رویکردی پیشدستانه، کریدورهای جدیدی را با کشورهای همسایه برای واردات کالا طراحی و فعال کرد. این اقدام تضمینکننده تداوم ورود کالا به کشور است و جای هیچگونه نگرانی برای کمبود در قفسههای فروشگاهها وجود ندارد.
وی همچنین از تسهیل ورود ۲۵۷۰ نوع کالا و ماده اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: با تخصیص ارز مورد نیاز به تولیدکنندگان، از افت تولید جلوگیری شده است. هدف ما این است که با بهرهگیری از همه ظرفیتهای داخلی و وارداتی، جامعه با مشکل مواجه نشود.
سخنگوی وزارت صمت درباره نوسانات قیمتها توضیح داد: در شرایط فعلی، بخشی از افزایش قیمت تمامشده کالاها ناشی از هزینههای حملونقل و شرایط منطقهای است و تا حدودی منطقی محسوب میشود.
با این حال، وی تأکید کرد: «آنچه خط قرمز ماست، گرانفروشی، احتکار و سودجوییهای غیرمنطقی است.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان با جدیت بر بازار نظارت دارند و پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده که نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با اخلالگران بازار است.