مراسم شاهنامه خوانی با هدف ترویج فرهنگ و آشنایی با آثار باستانی در تل ضحاک فسا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فسا گفت: به مناسبت هفته میراث فرهنگی، مراسم شاهنامه خوانی با هدف ترویج فرهنگ و آشنایی عموم با آثار باستانی و با حضور ۱۵۰ نفر از بزرگان محل و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی در منطقه باستانی تل ضحاک این شهرستان برگزار شد.

ابراهیم عبدالله‌زاده افزود: این برنامه با همکاری انجمن حافظان میراث فرهنگی، دهیاری روستای خیرآباد و خیریه آبشار عاطفه‌ها به اجرا درآمد.

تل ضحاک در سه کیلومتری جنوب شرقی فسا به شماره ۱۵ در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران همزمان با تخت جمشید و پاسارگاد به ثبت رسیده است.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.