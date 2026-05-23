ویژه‌برنامه‌های روز چهارم نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، روز دوم خرداد ۱۴۰۵، با حضور شهرام شفیعی نویسنده مجموعه پرطرفدار «جزیره بی‌تربیت‌ها» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جشن امضا و دیدار با شهرام شفیعی از مهم‌ترین برنامه‌های روز چهارم نمایشگاه خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند ضمن دیدار با این نویسنده، مجموعه «جزیره بی‌تربیت‌ها» را امضا شده، دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، برنامه جشن امضای مجموعه «جزیره بی‌تربیت‌ها» به دعوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و در کنار آن، مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.

معرفی کتاب با شیوه‌های خلاقانه از سوی مربیان کانون، اجرای نمایش «گرگ بلا جلو بیا جلو بیا» از سوی هنرمندان مرکز تئاتر کانون پرورش فکری و ویژه‌برنامه «قصه، بازی، نمایش» با حضور مربیان و هنرمندان کانون از دیگر برنامه‌های این روز است.

همچنین آیین رونمایی و جشن امضای کتاب «بابای من» از سوی انتشارات قدر ولایت برگزار می‌شود.

در ادامه برنامه‌ها، مصطفی رحماندوست نیز به دعوت انتشارات امیرکبیر در نمایشگاه حضور پیدا می‌کند و ضمن قصه‌خوانی برای کودکان و نوجوانان، آثار خود را برای مخاطبان امضا خواهد کرد.

اجرای میان‌برنامه‌های فرهنگی‌هنری و ویژه‌برنامه‌های کتاب‌محور مربیان کانون نیز از دیگر بخش‌های روز چهارم نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان است.

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری استان تهران نیز در همین روز با اجرای بخش‌های نمایشی، قصه‌گویی، بازی‌های حرکتی و معرفی کتاب، فضایی شاد و جذاب برای کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان است.