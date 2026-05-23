آغاز عملیات ساخت کلینیک تخصصی و فوقتخصصی با مشارکت خیرین
عملیات ساخت مجموعه کلینیک تخصصی و فوقتخصصی با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی در بخش چندار ساوجبلاغ باحضور مسئولان و خیرین آغاز شد.
ساخت این مجموعه از تاریخ اول تیرماه امسال آغاز و در دوم دیماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر افتتاح خواهد شد
این مجموعه در سه رشته تخصصی اورولوژی، ارتوپدی و قلب فعالیت خواهد کرد. بر اساس طرح پیشرو، بخش تخصصی اورولوژی در زمینی به مساحت ۱۲۰ مترمربع با زیربنای تقریبی ۱۰ هزار مترمربع احداث میشود. همچنین بخشهای ارتوپدی و قلب این مجموعه در دو موقعیت دیگر، در تهران، راهاندازی خواهد شد.
لازم به ذکر است که ساخت این مجموعه با مشارکت و حمایت گسترده خیرین کشور تأمین مالی میشود. انتظار میرود این کلینیک با ارائه خدمات منحصربهفرد در حوزه درمانهای پیچیده ادراری و مراقبت از بیماران نخاعی، خلأ موجود در این حوزه از خدمات تخصصی را در منطقه پوشش دهد.