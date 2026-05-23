به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استاندار مازندران، با بیان اینکه مازندران یک سامانه پیوسته زیستی و سرمایه ملی ایران است، گفت: این استان با عبور از رویکرد‌های واکنشی، به سمت حکمرانی یکپارچه، داده‌محور و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست حرکت کرده است. ‎

استاندار مازندران، در همایش «رویداد ملی تنوع زیستی ایران (اقدامی محلی برای اثرگذاری جهانی)» همزمان با روز جهانی تنوع زیستی ۲۰۲۶ با اشاره به حضور دکتر شینا انصاری در رأس سازمان حفاظت محیط زیست، این انتصاب را نشان‌دهنده تحولی معنادار در رویکرد حکمرانی محیط زیستی کشور دانست و آن را گذار از مدیریت‌های بخشی به سمت حکمرانی علمی و آینده‌نگر توصیف کرد.

یونسی با تأکید بر اینکه این استان یک سامانه زنده و پیوسته از حیات ملی ایران است، اظهار داشت: جنگل، تالاب، رودخانه و دریای خزر در این سرزمین اجزای یک کل واحد هستند و هرگونه اختلال در یک بخش، مستقیماً به تضعیف سرمایه زیستی کل کشور منجر می‌شود.

وی در ادامه به چالش‌های جدی و انباشته این اکوسیستم اشاره کرد و افزود: تغییر کاربری جنگل‌های هیرکانی، تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها، عبور فشار گردشگری از ظرفیت برد طبیعی، افزایش بار آلاینده‌ها در دریای خزر و کاهش کارکرد‌های اکولوژیک تالاب میانکاله، نشانه‌هایی از عبور از آستانه‌های هشدار اکولوژیک هستند.

مقام عالی دولت در مازندران با رویکردی امیدبخش به اقدامات عملی دولت اشاره کرد و گفت: توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، بهره‌برداری از کارخانه کمپوست بهشهر و زباله‌سوز ساری، و تکمیل پروژه‌های پسماند در قائم‌شهر، تنکابن و نور، گواهی بر این است که مازندران از مرحله بحران‌پذیری عبور کرده و وارد مرحله حکمرانی اجرایی و اصلاح شده است.

استاندار مازندران، نظام مدیریت آب‌های سطحی و شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب را دو رکن بنیادین برای سلامت محیط زیست استان دانست و تأکید کرد: در سال جاری، اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه آب و فاضلاب با افزایشی معنادار و چند هزار میلیاردی همراه بوده است؛ این جهش مالی نشان‌دهنده اراده جدی دولت برای ارتقای تاب‌آوری اکولوژیک استان است.

وی با تصریح بر اینکه هیچ الگوی توسعه‌ای بدون پایداری محیط زیست دوام نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: ما امروز در یک «نقطه انتخاب تاریخی» ایستاده‌ایم؛ انتخابی میان تداوم فشار بر طبیعت یا آغاز مسیر بازسازی هوشمندانه و علمی.

استاندار مازندران در پایان با بیان اینکه «سرنوشت مازندران، معیار صداقت ما در تحقق توسعه پایدار ایران است»، یادآور شد: مازندران آیینه‌ای از آینده ایران است که اگر با تدبیر و علم صیقل یابد، تصویری روشن از توسعه متوازن پیش روی کشور قرار خواهد داد و غفلت از آن، پیامد‌های سنگین ملی به همراه خواهد داشت.