نایب‌رئیس اتاق ایران همزمان با آغاز هفته معدن، مواد معدنی را ابزار قدرت در قرن جدید توصیف کرد و بر لزوم تغییر نگاه سیاست‌گذاران به سمت مدیریت هوشمند و فناورانه منابع معدنی تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا بهرامن با تبریک هفته معدن به فعالان و متخصصان این صنعت.و با بیان اینکه امروزه دسترسی به مواد معدنی راهبردی به مؤلفه اصلی امنیت ملی و قدرت سیاسی کشور‌ها بدل شده است، تصریح کرد: آینده اقتصاد جهان دیگر تنها بر مدار نفت نمی‌چرخد، بلکه کشور‌هایی که زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارند، بازیگران اصلی آینده فناوری و صنایع پیشرفته خواهند بود.

بهرامن با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در کمربند متالوژنی جهان، اظهار داشت که با وجود ذخایر متنوع معدنی، بخش بزرگی از این ثروت همچنان ناشناخته است.

وی دستیابی به جایگاه واقعی ایران در اقتصاد معدنی جهان را مستلزم تحولی بنیادین دانست و تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید معدن را به عنوان رکن اصلی اقتصاد آینده به رسمیت بشناسند و نقشه راهی جامع برای امنیت معدنی و تکمیل زنجیره ارزش تدوین کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را راهکار عبور از چالش‌های این صنعت عنوان کرد و افزود: توسعه پایدار معدن بدون اکتشافات عمیق، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات مقررات و اعتماد به بخش خصوصی میسر نخواهد بود.

بهرامن در پایان ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی علمی و حمایت مؤثر از متخصصان و فعالان این عرصه، ایران بتواند از ظرفیت‌های خدادادی خود برای رفاه ملی و تثبیت نقش‌آفرینی در معادلات اقتصاد جهانی بهره‌برداری شایسته‌ای داشته باشد.