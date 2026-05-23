مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: ۶ تن مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی غیرقابل مصرف طی هفته سلامت در این شهرستان معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

۶ تن مواد غذایی و دارویی غیرقابل مصرف در سردشت معدوم شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیامند محمدی اظهار کرد: ارزش این مقدار مواد غیرقابل مصرف ۱۲ میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از مصرف مواد غیرقابل استفاده صورت گرفت.

مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت بیان کرد: بازرسان بهداشت محیط با نظارت دقیق بر مراکز عرضه این اقلام را شناسایی و از چرخه مصرف خارج کردند.

وی افزود: این مواد شامل محصولات تاریخ مصرف گذشته، فاسد و غیرقابل استفاده بودند که می‌توانستند سلامت شهروندان را به خطر بیندازند.

وی یادآور شد: معدوم‌سازی این حجم از مواد نشان‌دهنده اهمیت نظارت‌های بهداشتی و تعهد مسوولان به حفظ سلامت جامعه است.

وی یادآور شد: بازرسی‌های مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا از عرضه محصولات غیربهداشتی جلوگیری شود؛ شهروندان نیز می‌توانند با گزارش تخلفات به سامانه ۱۹۰ در این روند مشارکت داشته باشند.