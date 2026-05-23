به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، زینب سلیمانی؛ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در یادداشتی به ضرورت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران در زمان آتش‌بس جنگ رمضان پرداخته است. متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:

«در دنیای امروز مقوله جنگ محدود به میدان‌های نبرد نمی‌شود و فرهنگ، آموزش و آگاهی مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از حوزه‌هایی که در زمان جنگ دچار تغییر و تحول می‌شود، صنعت نشر و دسترسی مردم به کتاب است. در چنین شرایطی، نمایشگاه‌های مجازی کتاب به عنوان راهکاری نوین توانسته‌اند نقش مهمی در حفظ ارتباط فرهنگی میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان ایفا کنند.

جنگ معمولاً باعث تخریب زیرساخت‌ها، محدود شدن رفت‌وآمد و کاهش فعالیت‌های فرهنگی می‌شود. برگزاری نمایشگاه‌های حضوری کتاب در این شرایط دشوار یا حتی غیرممکن است. بسیاری از مردم به دلیل ناامنی، مشکلات اقتصادی یا محدودیت‌های اجتماعی فرصت حضور در رویداد‌های فرهنگی را از دست می‌دهند. در نتیجه جامعه با خطر کاهش مطالعه و فاصله گرفتن از فرهنگ و دانش روبه‌رو می‌شود.

این میان نمایشگاه مجازی کتاب توانسته است بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. با استفاده از اینترنت و فناوری‌های نوین، ناشران می‌توانند کتاب‌های خود را به صورت آنلاین معرفی و عرضه کنند و مخاطبان نیز بدون نیاز به حضور فیزیکی، کتاب‌های مورد نظر خود را خریداری کنند. این روش علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی گسترده‌تر به منابع علمی و فرهنگی را فراهم می‌کند.

نمایشگاه‌های مجازی کتاب در دوران بحران و جنگ، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا کتاب می‌تواند امید، آگاهی و آرامش را به جامعه منتقل کند. مطالعه در شرایط دشوار به افراد کمک می‌کند تا از فشار‌های روحی فاصله بگیرند و با دیدگاهی روشن‌تر به آینده نگاه کنند. همچنین این نمایشگاه‌ها فرصتی برای حمایت از نویسندگان و ناشران فراهم می‌سازند تا فعالیت فرهنگی متوقف نشود.

البته نمایشگاه‌های مجازی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. با این حال تجربه نشان داده که فضای مجازی می‌تواند در شرایط بحرانی، جایگزینی مؤثر برای فعالیت‌های فرهنگی حضوری باشد.

جنگ اگرچه خسارت‌های فراوانی به جامعه وارد می‌کند، اما فناوری و فضای مجازی این امکان را فراهم کرده‌اند که فرهنگ و کتاب همچنان زنده بمانند. نمایشگاه مجازی کتاب نمونه‌ای از تلاش انسان برای حفظ دانش، آگاهی و ارتباط فرهنگی در سخت‌ترین شرایط است.

امیدوارم مسئولان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب این فرصت را قدر بدانند و فناوری‌های نو از جمله هوش مصنوعی را بیش از پیش در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه به کار بگیرند. تنظیم مسابقات کتاب‌خوانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نو و بهره‌گیری از روش‌های نوین در معرفی کتاب‌ها می‌تواند به پویایی نمایشگاه کمک کند.»

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز به‌کار کرد. این نمایشگاه تا پایان روز دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود ادامه خواهد داد.