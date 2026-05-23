به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در طرح فروش مشارکت در تولید محصولات گروه سایپا و پارس‌خودرو، شاهین GL برای متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و پارس‌نوآ با گیربکس دستی صرفا برای متقاضیان عادی و دارندگان خودروهای فرسوده عرضه شده است.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ یک‌شنبه (۳ خرداد) با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی https://saipa.iranecar.com، به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.



براساس این گزارش؛ متقاضیان شاهین GL ملزم به واریز پیش‌پرداخت ۵۸۹ میلیون تومانی هستند، همچنین برای خودروی پارس نوآ که برای متقاضیان عادی و دارندگان خودروهای فرسوده عرضه می‌شود، مبلغ پیش‌پرداخت ۶۵۹ میلیون تومان تعیین شده است.



ذکر این نکته لازم است که؛ قیمت نهایی خودرو‌ها در این طرح فروش قطعی نیست و بر اساس قیمت روز کارخانه در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.



همچنین؛ براساس بخشنامه فروش؛ سود مشارکت در این طرح ۱۹.۵ درصد و سود انصراف ۱۶.۵ درصد و موعد تحویل مرداد تا آبان ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است.



بر این اساس بخشنامه سایپا؛ علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح، جهت تسهیل در فرآیند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اینترنتی مذکور به ثبت و یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.