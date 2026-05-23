به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شغل آقای جابر انصاری عینک ساز است و سال‌ها در این حرفه مشغول است؛ اما آنچه که بیشتر از عینک‌های طبی و آقتابی در محل کارش چشم نوازی می‌کند خاکی است که بین عینک‌ها جا گرفته است.

این خاک بخشی از خاک مناطق عملیاتی جنوب برای یاد آوری خون‌هایی است که ریخته تا این خاک بماند.

امروز این خاک بیش از هر زمانی برای ایران و ایرانی مقدس است تا بدانیم خرمشهر‌ها در پیش است.

خرمشهر‌ها در پیش است مصداق صیانت از همین خاک است که بدانیم مقاومت و پیشرفت عامل سربلندی کشور است.