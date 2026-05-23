عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی زمینه تحول و توسعه اقتصادی کشور را مهیا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مقصودی به راهکارهای محقق شدن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از راههای اساسی محقق شدن شعار سال پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه است که دولت و همه دستگاهها باید با جدیت آن را دنبال کنند تا این اتفاق رقم بخورد، البته ما اگر بخواهیم رشد اقتصادی را شاهد باشیم باید مفاد این قانون را موشکافانه اجرا کنیم، اگرچه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و دولت در این زمینه کوتاهی کرده است.
وی افزود: همانگونه که امام شهید امت بارها در سالیان گذشته روی اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند، اکنون نیز رهبر انقلاب شعار سال را بر پایه اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند، چرا که اگر ما میخواهیم توسعه اقتصادی را شاهد باشیم باید ظرفیتهای بالقوه داخلی را فعال کنیم.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: قطعا؛ خنثی سازی تحریمها و بهبود وضعیت شاخصهای اقتصادی با تحقق شعار سال ممکن میشود، اما این موضوع منوط به این است که دولت و تمام نهادهای مختلف پای کار بیایند و در اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تیم اقتصادی دولت باید با فعالسازی بخشهای مولد زمینه محقق شدن اقتصاد مقاومتی را فعال کند، اکنون نقدینگیها به سمت و سوی خرید طلا و ارز سوق داده میشود لذا دولتمردان باید کاری کنند که نقدینگیها در مسیر تولید سرمایه گذاری شود.
وی افزود: بدون شک هر چه تولیدمان بیشتر باشد حجم صادرات هم توسعه پیدا میکند و با این مهم ارز وارد میشود که این موضوع زمینه محقق شدن اقتصاد مقاومتی را فراهم میکند.