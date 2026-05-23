به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در این رقابت‌ها که طی یک هفته انجام گرفت، ۹۵ ورزشکار دختر و پسر در پنج رده سنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نفرات برتر بخش پسران:

زیر ۱۰ سال: محمد آرسام جُغتایی

زیر ۱۲ سال: امیرعلی باسط

زیر ۱۴ و ۱۶ سال:محمد مهدی سیدی‌راد

زیر ۱۸ سال: فهیم ستایش

نفرات برتر بخش دختران:

زیر ۱۰ سال: آوا بنایی

زیر ۱۲ سال: سروین صالحی

زیر ۱۴ و ۱۶ سال: آدرینا روان

زیر ۱۸ سال:غزل رضازاده

این مسابقات با هدف ارتقای سطح تنیس استان گلستان و شناسایی استعداد‌های جوان برگزار شد.