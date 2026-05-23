یک دوره مسابقات تنیس خاکی استانی با عنوان «جام خلیج فارس» به میزبانی مجموعه ورزشی هلال احمر بویه گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در این رقابتها که طی یک هفته انجام گرفت، ۹۵ ورزشکار دختر و پسر در پنج رده سنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نفرات برتر بخش پسران:
زیر ۱۰ سال: محمد آرسام جُغتایی
زیر ۱۲ سال: امیرعلی باسط
زیر ۱۴ و ۱۶ سال:محمد مهدی سیدیراد
زیر ۱۸ سال: فهیم ستایش
نفرات برتر بخش دختران:
زیر ۱۰ سال: آوا بنایی
زیر ۱۲ سال: سروین صالحی
زیر ۱۴ و ۱۶ سال: آدرینا روان
زیر ۱۸ سال:غزل رضازاده
این مسابقات با هدف ارتقای سطح تنیس استان گلستان و شناسایی استعدادهای جوان برگزار شد.