نمایشگاه عکسی با نام ایستاده در غبار، در حمام گلهداری بندرعباس گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان افزود: در این نمایشگاه ۱۵ اثر از عکاسان کشور، با موضوع بمباران و تخریب آثار باستانی و تاریخی ایران در جنگ تحمیلی سوم به نمایش گذاشته است.
سپهر زارعی افزود: علاقهمندان میتوانند تا هفتم خرداد از ساعت ۹ صبح تا هفده از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی گفت: پس از گذشت یک هفته، این نمایشگاه به صورت دورهای در سایر نقاط استان نیز برپا میشود.
معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: در جنگ رمضان ۱۴۹ اثر ملی و تاریخی کشور، از جمله تلگرافخانه جاسک و معماری دستکند بستانه در بمباران رژیم آمریکایی - صهیونیستی آسیب دیده و یا تخریب شدند.
