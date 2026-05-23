به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان افزود: در این نمایشگاه ۱۵ اثر از عکاسان کشور، با موضوع بمباران و تخریب آثار باستانی و تاریخی ایران در جنگ تحمیلی سوم به نمایش گذاشته است.

سپهر زارعی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند تا هفتم خرداد از ساعت ۹ صبح تا هفده از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی گفت: پس از گذشت یک هفته، این نمایشگاه به صورت دوره‌ای در سایر نقاط استان نیز برپا می‌شود.

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: در جنگ رمضان ۱۴۹ اثر ملی و تاریخی کشور، از جمله تلگراف‌خانه جاسک و معماری دست‌کند بستانه در بمباران رژیم آمریکایی - صهیونیستی آسیب دیده و یا تخریب شدند.

بیشتر بخوانید: اعزام ذاکران و عزاداران مینابی به مشهد مقدس