به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مسابقات والیبال المپیاد ورزشی پرچم گرامیداشت شهدای جنگ رمضان شهرستان بوانات، تیم دختران ممسنی توانستند مقام اول مسابقات را کسب کند.

در این مسابقات که با همکاری آموزش و پرورش شهرستان بوانات در سالن ورزشی شماره ۲ شهید باهنر برگزار شد، تیم استهبان مقام دوم و تیم‌های آباده و بوانات به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

المپیاد ورزشی پرچم از طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان ویژه مناطق روستایی و عشایری در رشته‌های والیبال، دوومیدانی، مینی فوتبال، بازی‌های الکترونیکی، هفت سنگ و چوب‌کشی در ۲ بخش بانوان و آقایان برپا شده است.