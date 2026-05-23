پخش زنده
امروز: -
بیست و پنج برنامه شاخص و محوری به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر در استان قزوین اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج استان در تشریح برنامههای این ایام گفت: از میان ۲۱۵ برنامه تدوین شده، ۲۵ برنامه بهعنوان فعالیتهای شاخص و محوری اجرا خواهد شد.
محسن کریمی با اشاره به تداوم نهضت کتابخوانی و ثبت آثار دفاع مقدس، از رونمایی کتاب «سکانداران خاکی» با حضور سردار کبیری (مؤلف اثر) خبر داد و گفت: پیش از این نیز در ایام هفته عقیدتی-سیاسی و هفته هنر، کتب متعددی از جمله «شهید سید باقر علمی» و «نقش هنرآفرینان» رونمایی شده و مراسمهای رونمایی در منزل هشت شهید گرانقدر استان برگزار شده است.
برنامههای شاخص گرامیداشت سوم خرداد
وی در ادامه به اهم برنامههای پیشرو اشاره کرد و افزود: برگزاری تجمعات سراسری به یاد شهدای خرمشهر در سراسر استان، اعزام راویان آموزشدیده و پیشکسوت به دانشگاهها و محافل عمومی، برپایی کرسیهای روایتگری، یادوارههای شهدا و عصر خاطرهها در پایگاهها و حوزههای بسیج از جمله برنامههای اصلی است.
مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه استان قزوین همچنین از اجرای برنامههای مشترک با نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی و همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح در برپایی مواکب و برنامههای خیابانی خبر داد.
آغاز پروژه ملی بازخوانی عملیاتها و عکسهای دفاع مقدس
کریمی از کلید خوردن یک پروژه دو ساله هم خبر داد و تصریح کرد: پروژه بازخوانی عملیاتها و شناسنامهدار کردن عکسهای ماندگار دفاع مقدس از سوم خرداد بهطور رسمی آغاز خواهد شد که گامی مهم در حفظ و مستندسازی وقایع جنگ تحمیلی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیج اقشار استان نیز برنامههای متنوعی تدارک دیدهاند که شامل ویزیت رایگان توسط بسیج جامعه پزشکی، اعزام گروههای جهادی و پروژههای عمرانی، رزمایش مجازی گردانهای سایبری، رژههای خودرویی، پایش و رفع موانع تولید توسط بسیج صنایع، نذر خون و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری توسط بسیج هنرمندان و ورزشکاران خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هم گفت: امروز در سه میدان رزم، دیپلماسی و خیابان ها مشغول حفاظت از ارزش های انقلاب اسلامی هستیم.
سرهنگ امیریمقدم با اشاره به ثبت نام بیش از ۳۰ میلیون نفر در سامانه جان فدا اظهار داشت: مردم نشان دادند که در کدام سمت جبهه ایستاده اند و امروز نقش حاکمیت و دولت بیش از پیش مهم و سازنده است.