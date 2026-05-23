پخش زنده
امروز: -
️تا ساعاتی دیگر، انفجار کنترلشده مهمات جامانده جنگی در ارتفاعات روستای پسوه پیرانشهر انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تا ساعاتی دیگر، انفجار کنترلشده مهمات جامانده جنگی در ارتفاعات روستای پسوه پیرانشهر انجام خواهد شد.
این انفجار کنترلشده، با رعایت کامل نکات ایمنی انجام میگیرد. ️
به شهروندان ساکن در حومه شهر لاجان شهر و روستاهای اطراف پسوه توصیه میشود در صورت شنیدن صدای انفجار، خونسردی خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محدوده انفجار آزمایشی خودداری کنند.