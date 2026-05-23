به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به واگذاری ۱۷۹ قطعه زمین به متقاضیان جوانی جمعیت از ابتدای اجرای طرح تاکنون در استان گفت: پس از بوکان، شهرستان‌های چایپاره و شوط دارای بیشترین دریافت کننده زمین از شاخص جوانی جمعیت در استان هستند.

علیرضا مقدم افزود: این طرح ویژه کسانی است که تولد فرزند سوم‌شان از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ ثبت شده و بدون قرعه کشی نیز قطعات زمین را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در روستا‌های مورد نظر دریافت کرده‌اند. مقدم اضافه کرد: همزمان با هفته گرامیداشت جوانی جمعیت، ۴۲ نفرزمین دریافت کرده‌اند و از این پس سعی خواهیم کرد به تمامی این متقاضیان بدون قرعه کشی زمین اعطا کنیم.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی این افراد علاوه بر دریافت زمین همزمان از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله کم درصد نیز برای ساخت مسکن بهره‌مند هستند.