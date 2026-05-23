به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سیزدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از امروز تا بیست و پنجم خرداد ماه به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

شاهین ایزدیار (البرز)، ابوالفضل ظریف پور، سپنتا نویدی، امیرحسین علیزاده، علی رشیدآبادی (خراسان رضوی)، فرزاد حسین آبادی، سینا ضیغمی نژاد، ابوالفضل ملک اولادی (کرمان)، سپهر سیفی (بوشهر) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر مهدی ضیایی سرمربی، سعید سنجری، صادق اسدی، محسن پژوهش، سید شورش دلپسند مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

شهاب طهماسبی مربی بدنساز، صابر مهری روانشناس، ایمان قربانیان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می‌کنند.

سرپرستی این اردو برعهده مهدی هراتی است.