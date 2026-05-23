نشست وزرای تجارت عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام -آپک (APEC) سال ۲۰۲۶، در شهر سوجو استان جیانگ‌سو چین آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، امسال چین برای سومین بار میزبانی نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام (اَپک) را برعهده دارد.

نشست جاری وزرای تجارت اَپک که در قالب یک نشست مکانیزم مهم و ثابت سالانه از سوی این نهاد برگزار می‌شود، بر چهار حوزه کلیدی شامل ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا- اقیانوس آرام، حفظ نظام تجارت چندجانبه، همکاری دیجیتال و اقتصاد سبز متمرکز خواهد بود.

‌به‌عنوان قطب نمای سیاست‌های تجاری و اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوس آرام و حتی جهان، نشست امسال وزرای تجارت آپک پیرامون همکاری سال چین آپک با موضوع «ایجاد جامعه مشترک آسیا- اقیانوس آرام، ترویج شکوفایی مشترک» و بر چهار حوزه کلیدی تمرکز خواهد کرد.

در حوزه ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوس آرام، تلاش می‌شود تا به توسعه هماهنگ قوانین و استاندارد‌ها در منطقه سوق دهد و سطح یکپارچگی اقتصاد منطقه را ارتقا دهد.

در حوزه حفظ نظام تجارت چندجانبه، نیز تلاش می‌گردد تا طرف‌های مختلف برای حمایت از سازمان تجارت جهانی صدایی قوی ایجاد کرده و راهکار‌های منطقه آسیا-اقیانوس آرام را برای ساختن قوانین بین‌المللی تجاری سالم و منظم ارائه دهند.

در سال‌های اخیر، آپک همکاری‌های عملی زیادی در حوزه‌های دیجیتال مانند تجارت بدون کاغذ، تجارت فرامرزی الکترونیک، هوش مصنوعی و گمرک هوشمند انجام داده است. شبکه بنادر نمونه الکترونیک آسیا-اقیانوس آرام که با ابتکار چین تأسیس شده، به پلتفرمی مهم برای همکاری در زمینه دیجیتالی‌سازی تجارت در منطقه تبدیل شده است.

این نشست نیز در حوزه‌های همکاری دیجیتال و اقتصاد سبز که مورد توجه طرف‌های مختلف است، به دنبال دستیابی به نتایج عملی بیشتری خواهد بود.

وانگ ون‌تائو، وزیر بازرگانی چین گفت: ما انتظار داریم که در مورد ترویج دیجیتالی‌سازی تجارت به اجماعی مثبت دست یابیم و محیط دیجیتال کامل‌تری را برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای فراهم کنیم.

چین با طرف‌های مختلف در مورد تقویت هماهنگی استراتژی‌های توسعه سبز و همکاری بین‌المللی در زمینه مواد معدنی سبز و همکاری در زمینه استاندارد‌های سبز مانند استاندارد‌های انتشار کربن بررسی خواهد کرد تا به تغییر روش توسعه منطقه آسیا- اقیانوس آرام به سمت تحول سبز و کم‌کربن کمک کند.

مسئول وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: چین در ۳۵ سال گذشته پس از پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام، همواره حامی قاطع و مشارکت‌کننده مهم این سازمان و همچنین مروج و راهنمای فعال همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه آسیا-اقیانوس آرام بوده است. در سال ۲۰۲۵، چین به بزرگترین شریک تجاری ۱۳ اقتصاد عضو آپک تبدیل شد و کل تجارت چین با اقتصاد‌های عضو آپک به ۳.۷ تریلیون دلار رسید که ۵۷.۸ درصد از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌داد. از این میان، واردات چین از اقتصاد‌های عضو آپک نیز به ۱.۵ تریلیون دلار بالغ گردیده است.

سرمایه‌گذاری جذب‌شده چین از اقتصاد‌های عضو آپک به ۹۰.۶۱ میلیارد دلار رسید و سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد‌های عضو آپک به ۱۳۶.۵۸ میلیارد دلار بالغ گردیده است. چین با ۳۱ کشور و منطقه، ۲۴ توافقنامه یا ترتیب تجارت آزاد امضا کرده است که ۱۵ مورد آن اقتصاد‌های عضو آپک است. در سال‌های اخیر، چین همچنین توافقنامه تجارت آزاد خود را با اقتصاد‌های عضو آپک مانند سنگاپور و پرو نوسازی کرده است.

وانگ ون‌تائو گفت: چین توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) را با کیفیت بالا اجرا می‌کند، روند پیوستن خود به توافقنامه مشارکت جامع و پیشرفته فرا اقیانوس آرام (CPTPP) را فعالانه پیش می‌برد و از ادغام و پیشرفت همزمان این دو برای ایجاد انرژی و قدرت برای ساختن منطقه آزاد تجاری آسیا-اقیانوس آرام حمایت می‌کند. چین همچنین ساخت مشترک «کمربند و جاده» و چهار ابتکار جهانی را مطرح و دنبال کرده، جهانی شدن اقتصادی فراگیر را ترویج می‌کند و برای حل مشکل توسعه نامتوازن تلاش می‌نماید.

این مقام چینی افزود: در مواجهه با چالش‌های مشترک، چین به ایفای نقش مسئولانه خود به عنوان یک قدرت بزرگ ادامه خواهد داد، اصلاحات و گشایش سطح بالایی را گسترش می‌دهد و با دستاورد‌های جدید در مدرنیزاسیون به سبک چینی، فرصت‌های جدیدی را برای منطقه آسیا-اقیانوس آرام و جهان فراهم می‌کند.