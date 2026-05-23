رئیس پلیس راه خوزستان گفت: تردد تراکتورها و ادوات کشاورزی در جادههای پرتردد و بزرگراهها ممنوع است و این ادوات تنها در ساعات روز و مسیرهای مشخص شده اجازه حرکت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند اظهار کرد: با توجه به حوادث اخیر در محورهای مواصلاتی استان، رعایت نکات ایمنی توسط کشاورزان الزامی است و رانندگان ادوات کشاورزی باید از ورود به جادههای اصلی و بزرگراهها پرهیز کنند.
وی افزود: کشاورزان موظف هستند تجهیزات ایمنی شامل علائم هشداردهنده، چراغ عقب یا رفلکتور شبرنگ را بر روی ادوات خود نصب کنند و در انتهای بار یا ماشینآلات کشیدهشده، پرچم قرمز برای دید بهتر سایر رانندگان قرار دهند.
رئیس پلیس راه خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط این قشر زحمتکش توضیح داد: تردد در سمت راست مسیر در جادههای روستایی، ممنوعیت حمل نفرات اضافی روی تراکتور و اقدام برای ایمنسازی محل در صورت خرابی یا توقف، از مواردی است که باید بهصورت جدی رعایت شود.
طی چند روز اخیر ۱۰ نفر در محورهای آغاجاری و بهبهان بر اثر تصادفهای رانندگی جان خود را از دست دادهاند که لزوم سختگیری در تردد ادوات کشاورزی را دوچندان کرده است.