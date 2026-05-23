بازدید استاندار تهران از بزرگترین ندامتگاه کشور
استاندار تهران به همراه رئیس سازمان زندانها و جمعی از معاونین و مسئولین و دستگاه های اجرایی از ندامتگاه تهران بزرگ در بخش حسن آباد فشافویه شهرستان ری بازدید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
معتمدیان در این بازدید از بخش های مختلف ندامتگاه بزرگ تهران از جمله سالنهای فرهنگی و ورزشهای باستانی و پهلوانی، کارگاه های اشتغال و حرفه ای، بهداری، آشپزخانه و تعدادی از بندهای آن از جمله بند محکومیت مالی بازدید کرد و از نزدیک مشکلات زندانیان را مورد بررسی قرارداد.
معتمدیان استاندار یکی از مهمترین مشکلات ندامتگاه تهران بزرگ را تأمین آب عنوان کرد و معاونت عمرانی، آبفا و اموزندانها را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته طرحی را برای آبرسانی این منطقه ارائه دهند.
ندامتگاه بزرگ تهران با ۱۶ هزار زندانی با وسعت ۷۲ هکتار در بخش حسن آباد فشافویه شهرستان ری واقع شده است.