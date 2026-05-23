به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا محمدی با اشاره به حجم کوتاه اما مؤثر این عملیات عمرانی در این بخش از حریم شهر، گفت :با امتداد انهار و لوله گذاری در حاشیه این معبر، موضوع پس زدگی فاضلاب به هنگام بارش نزولات آسمانی رفع شد.

وی ادامه داد: این محور با توجه به قرار گیری صنایع و کارخانجات متعدد بطور میانگین پذیرای حجم قابل توجهی از تردد وسائط نقلیه سبک و سنگین بوده که از این پس، معضلات گذشته را در ایام بارندگی نخواهد داشت.

این مقام مسئول همچنین به احداث حوضچه زباله گیر در بخش انتهایی محلات یافت آباد اشاره داشت که در گذشته موجب تجمع پسماندها و انسداد انهار متصل به کانالهای جمع آوری آب‌های سطحی در محور بزرگراهی آزادگان شده و با انجام تمهیدات لازم ساماندهی شد.