مدیرعامل شرکت عمران پردیس از پرداخت مبلغی قابل توجه به انبوه‌سازان مسکن مهر این شهر جدید از طریق تهاتر اراضی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت تکمیل طرح‌ها و تحویل واحد‌ها به متقاضیان، حتی در شرایط جنگی، دانست.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، شرکت عمران شهر جدید پردیس با هدف تسریع در تکمیل طرح های مسکن مهر، مبلغ ۲۰۵ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران و مشاوران را از طریق تهاتر اراضی مسکونی و تجاری پرداخت کرده است.

این اقدام که با برگزاری نشستی با حضور ۱۰ شرکت پیمانکار صورت گرفت، به ویژه در تکمیل طرح های فاز ۸ (غدیر) تاثیرگذار بوده است.

احمد مرزبان، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، ضمن قدردانی از تلاش سازندگان در شرایط جنگی، بر تسریع در تکمیل واحدها و ایفای تعهدات مالی تاکید کرد. این پرداخت‌ها بر اساس کارکرد تأیید شده صورت گرفته و با هدف تزریق منابع مالی برای ادامه عملیات عمرانی انجام شده است.