به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: نخستین گردهمایی فصلی مدیران جهاد کشاورزی فارس که زمینه ساز تقویت انسجام، همدلی و حل نزدیک‌تر مسائل شهرستان‌ها است در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان برگزار شد.

احد بهجت حقیقی افزود: هیچ اقدامی در بخش کشاورزی بدون پشتوانه علمی و رویکرد دانش بنیان پذیرفتنی نیست و استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات دانشگاه شیراز و شرکت‌های دانش بنیان باید در دستور کار شهرستان‌ها قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: در این همایش بر تقویت هماهنگی درون سازمانی، انسجام مدیریتی، ارتقای بهره‌وری و هم افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان در مسیر تحقق اهداف بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی تاکید شد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.