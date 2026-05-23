چهار واحد فرآوری گلمحمدی به همت کشاورزان و سرمایهگذاران در شهرستان ملایر در حال فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مدیر جهاد کشاورزی ملایر گفت: گلمحمدی یکی از محصولات کم آببر و دارای توجیه اقتصادی بالایی برای بهرهبرداران این حوزه محسوب میشود و توسعه کشت این محصول، نیاز به تخصیص اعتبار، کمکهای بلاعوض و مشوق دارد تا کشاورز برای توسعه کشت گل محمدی و سایر گیاهان دارویی تشویق شود.
زنگنه تأکید کرد: در حال حاضر سطح زیرکشت محصول گل محمدی در این شهرستان ۱۹۸ هکتار است که با تلاشهای انجام شده و استقبال کشاورزان این میزان در حال افزایش است.
او دستمزد بالای کارگر، نبود ماشینآلات مکانیزه کاشت، داشت و برداشت، نبود کارگاههای فرآوری، برداشت دستی و هزینه بالا را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی ملایر گفت: برای افزایش سودآوری و توجیه اقتصادی این محصول، چهار واحد فرآوری گلمحمدی با همت کشاورزان و سرمایهگذاران در این شهرستان ایجاد و در نقاطی همچون روستای خردمند و ازناو در حال فعالیت هستند.
زنگنه تصریح کرد: ۲۰ واحد گل محمدی هم به شکل سنتی در حال فعالیت هستند که در تلاش برای توسعه واحدهای فرآوری صنعتی هستیم.
برداشت گل محمدی در شهرستان ملایر از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه دارد.