تداوم حضور مردم انقلابی کهگیلویه و بویراحمد در سنگرخیابان
درهشتاد و سومین موج ازحماسه اتحادواقتدار، مردم انقلابی کهگیلویه و بویراحمد همچنان مصمم و مقاوم در سنگرخیابان ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حماسه حضور و همراهی مردم انقلابی استان با رزمندگان ومدافعان وطن به فصل هشتاد و سوم رسید. در هشتاد و سومین شب از شبهای روشن پایداری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، مردم مقاوم و انقلابی استان همپا و همنوا با دیگر ایرانیان سرافراز به خیابان آمدند. قشرهای مختلف مردم بصیر و غیور با مقاومتی مثال زدنی برای دفاع از وطن در صحنه و سنگرخیابان حضورداشتند وبرادامه راه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند. پیام استمرار اجتماع شبانه مردم حمایت قاطع ازنظام و مقابله با هرگونه تهدید و توطئه دشمنان است.