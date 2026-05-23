لویه و بویراحمد ، حماسه حضور و همراهی مردم انقلابی استان با رزمندگان ومدافعان وطن به فصل هشتاد و سوم رسید.

در هشتاد و سومین شب از شب‌های روشن پایداری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، مردم مقاوم و انقلابی استان همپا و همنوا با دیگر ایرانیان سرافراز به خیابان آمدند.

قشر‌های مختلف مردم بصیر و غیور با مقاومتی مثال زدنی برای دفاع از وطن در صحنه و سنگرخیابان حضورداشتند وبرادامه راه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.

پیام استمرار اجتماع شبانه مردم حمایت قاطع ازنظام و مقابله با هرگونه تهدید و توطئه دشمنان است.