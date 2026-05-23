قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: علاوه بر ذخایر کافی و موجود در کشور، واردات مواد اولیه نیز از مسیر‌های مختلف در حال انجام است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای محمدصادق مفتح با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور، از آمادگی کامل برای پشتیبانی از تولید خبر داد و گفت: برای تأمین مواد اولیه تدابیر لازم اندیشیده شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌صورت ذخیره در کشور موجود است افزود: علاوه بر آن، روند واردات نیز از مسیر‌های مختلف ادامه دارد؛ بنابراین از این بابت محدودیتی نداریم.

قائم مقام وزیر صمت گفت: هماهنگی‌های لازم با گمرک، راه‌آهن و سایر بخش‌های حمل‌ونقل انجام شده و کالا‌ها از طریق ریل، جاده و دیگر مسیر‌ها وارد کشور می‌شوند.

مفتح با تأکید بر اینکه زنجیره تأمین مواد اولیه با رویکردی منظم و بدون وقفه دنبال می‌شود، افزود: در شرایط کنونی، هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین نیاز تولیدکنندگان وجود ندارد.