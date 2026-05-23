علی شکوری افزود: رعایت تدابیر شش‌گانه سلامت شامل تغذیه، تنفس، تحرک، خواب، بیداری و حالات روحی و روانی برای دوری از آسیب‌های این فصل بسیار حائز اهمیت است. لویه و بویراحمد ، متخصص طب سنتی با بیان اینکه تابستان به عنوان گرم‌ترین فصل سال، مزاج گرم و خشک را به بدن القا می‌کند، افزود: این شرایط منجر به غلبه خلط صفرا در بدن می‌شود.علی شکوری افزود: رعایت تدابیر شش‌گانه سلامت شامل تغذیه، تنفس، تحرک، خواب، بیداری و حالات روحی و روانی برای دوری از آسیب‌های این فصل بسیار حائز اهمیت است.

وی مصرف گیاهان لعاب‌دانه را راهکاری موثر برای تامین آب بدن دانست و اضافه کرد: گیاهانی نظیر خاکشیر، تخم شربتی، قدومه، بالنگو، بارهنگ و اسفرزه علاوه بر کاهش چشمگیر عطش، از اختلالات ناشی از خشکی بدن مانند اگزما و یبوست پیشگیری می‌کنند.

وی درباره نحوه مصرف این گیاهان با تاکید بر اینکه رعایت حد اعتدال در مصرف تمامی گیاهان دارویی ضروری است، توصیه کرد: روزانه تنها یک‌بار، مقدار ۱۰ گرم از یکی از این گیاهان (متناسب با مزاج فرد) در یک لیوان آب خیسانده و میل شود.

متخصص طب سنتی با استناد به کتاب‌های معتبر طب سنتی، مصرف روزانه سکنجبین را برای این فصل بسیار مفید دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود گرم‌مزاجان از سکنجبین با پایه کاسنی و افراد سردمزاج از سکنجبین با پایه نعناع استفاده کنند.

شکوری افزود: برای رفع بی‌حالی، کم‌رمقی، خشکی دهان و پوست و همچنین یبوست ناشی از غلبه صفرا، مصرف شربت عناب نیز بسیار توصیه می‌شود.

این دکترای گیاهان دارویی ادامه داد: روش تهیه این شربت شفابخش به این صورت است که باید مقداری عرق عناب را حرارت داده و کمی نبات در آن حل کرد؛ در نهایت با افزودن ۱۰ قطره گلاب، ۱۰ قطره بادرنجبویه و ۵ قطره عصاره لیموی تازه، نوشیدنی آماده مصرف خواهد بود تا سلامت جسم و روح در روزهای گرم سال تضمین شود.