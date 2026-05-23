معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام کدهای تعرفه وارداتی را به سه دسته تقسیمبندی کردیم.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت خبر داد و گفت: تمام کدهای تعرفه وارداتی را به سه دسته تقسیمبندی کردیم. دسته اول، کدهای حیاتی و مرتبط با شرایط جنگ که بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آنهاست. دسته دوم، کدهای ضروری (٢۵٧٠ کد تعرفه) که روشهایی مثل واردات در مقابل صادرات یا سپرده خود و دیگران برای آنها تعریف شده و دسته سوم، کالاهای مرتبط با حفظ اشتغال که سهمیه ارزی اولیه ندارند و صادرکنندگان باید از محل ارز حاصل از صادرات گروههای خاص و در سقف بهینهسازی محدود ارز خود را تأمین کنند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این است که صادرکننده مالک ارز خود شود. رجحان با توسعه صادرات است، نه واردات بیرویه و غیرضرور. کسی که ارز تولید میکند، حق دارد از آن استفاده کند و وظیفه سیاستگذار، جهتدهی به واردات کالاهای مهم است، نه مداخله در روش بازگشت ارز.