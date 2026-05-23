‌علی سیفی ورزشکار اهل خراسان رضوی در مسابقات آزاد پاراوزنه‌ برداری الجزایر، موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در دومین روز از رقابت‌ های آزاد پاراوزنه‌ برداری الجزایر، علی سیفی در دسته ۶۵ کیلوگرم و در حرکت‌ های اول و دوم موفق به مهار وزنه‌ های ۱۸۳ و ۱۸۸ کیلوگرم شد.

او باوجود اینکه نتوانست در حرکت سوم وزنه ۱۹۰ کیلوگرمی را مهار کند اما مدال طلای مسابقات را از آن خود کرد.

️کاروان پاراوزنه‌ برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.