۳۳ درصد اعتبارات دریافتی پارک علم و فناوری استان قزوین، به واحدهای فناور و دانش بنیان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس پارک علم و فناوری استان در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: از مجموع اعتبارات دریافتی، ۳۳ درصد، بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به واحدهای فناور و دانش بنیان اختصاص پیدا کرده است.
به گفته مجید گلوئی، هم اکنون ۱۷۷ واحد دانش بنیان در استان فعالیت میکنند.
استاندار هم گفت: ایدههای اقتصادی استانها در شیوه مدیریتی کنونی، در نظر گرفته میشود و از این رو اختیارات اقتصادی باید برای توسعه استان در نظر گرفته شود.
محمد نوذری توسعه پارک لجستیک و منطقه ویژه اقتصادی را اولویتهای مدیریتی استان دانست و گفت:
همه دستگاهها باید به توسعه استان کمک کنند.
وی بر ضرورت توجه به بخش کشاورزی خصوصا زیتون طارم سفلی تاکید کرد و با توجه به رتبه دوم استان در تولید زیتون، خواستار راه اندازی دبیرخانه زیتون با هدف برپایی جشنواره زیتون و معرفی این ظرفیت اقتصادی شد.