۳۳ درصد اعتبارات دریافتی پارک علم و فناوری استان قزوین، به واحد‌های فناور و دانش بنیان اختصاص یافته است.

اختصاص یک سوم اعتبارات پارک علم و فناوری قزوین به واحد‌های فناور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس پارک علم و فناوری استان در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: از مجموع اعتبارات دریافتی، ۳۳ درصد، بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به واحد‌های فناور و دانش بنیان اختصاص پیدا کرده است.

به گفته مجید گلوئی، هم اکنون ۱۷۷ واحد دانش بنیان در استان فعالیت می‌کنند.

استاندار هم گفت: ایده‌های اقتصادی استان‌ها در شیوه مدیریتی کنونی، در نظر گرفته می‌شود و از این رو اختیارات اقتصادی باید برای توسعه استان در نظر گرفته شود.

محمد نوذری توسعه پارک لجستیک و منطقه ویژه اقتصادی را اولویت‌های مدیریتی استان دانست و گفت:

همه دستگاه‌ها باید به توسعه استان کمک کنند.

وی بر ضرورت توجه به بخش کشاورزی خصوصا زیتون طارم سفلی تاکید کرد و با توجه به رتبه دوم استان در تولید زیتون، خواستار راه اندازی دبیرخانه زیتون با هدف برپایی جشنواره زیتون و معرفی این ظرفیت اقتصادی شد.