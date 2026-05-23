مدیر اداره آموزش و پرورش کیش با اشاره به برگزاری غیر حضوری امتحانات مدارس در مقاطع مختلف، گفت: آزمونهای نهایی پس از پایان جنگ تحميلي، حضوری برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائیفرد، در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش کیش سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به شرایط موجود و بر اساس تصمیم شورای تأمین، برای حفظ سلامت و آرامش دانشآموزان، امتحانات مدارس در مقاطع مختلف، غیرحضوری برگزار میشود.
او با اشاره به حساسیت برگزاری امتحانات نهایی مدارس، افزود: سرنوشت امتحانات نهایی متفاوت خواهد بود و این آزمونها پس از پایان رسمی جنگ تحمیلی و بازگشت شرایط به حالت عادی، حضوری برگزار میشوند تا عدالت آموزشی و اعتبار مدارک تحصیلی حفظ شود.
مدیر آموزش و پرورش کیش، معیشت معلمان را اولویت اصلی امسال برشمرد و از پیگیری جدی برای حل مشکل مسکن و ارائه تسهیلات بانکی به معلمان خبر داد.
عباس رجائیفرد، تصریح کرد: صندوق توسعه رفاهی فرهنگیان با مشارکت خیران و سازمان منطقه آزاد کیش به زودی راهاندازی میشود تا تسهیلات قرضالحسنه و پوششهای بیمه و درمان را به معلمان شاغل در کیش ارائه دهد.
او با اشاره به ظرفیتهای فنی و حرفهای در کیش، گفت: برای حمایت از ایدههای خلاقانه دانشآموزان، صندوق توسعه کارآفرینی دانشآموزان ایجاد خواهد شد.
عباس رجائیفرد، گفت: در تلاش هستیم دانشآموزان مستعد، بهویژه در شاخههای فنی، بتوانند ایدههای خود را به کسبوکارهای مولد تبدیل کنند.
در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش کیش، با اعلام تقویم جدید امتحانات به دلیل شرایط جاری، نقشهراه حمایتهای رفاهی سازمان منطقه آزاد کیش و آموزش و پرورش از فرهنگیان و طرحهای اشتغالزایی دانشآموزی تبیین شد.