راهیابی ۳۰ دانشآموز قرآنی کهگیلویه و بویراحمدی به مرحله کشوری
۳۰ دانشآموز کهگیلویه و بویراحمدی به مرحله کشوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گفت: چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در چهار مرحله آموزشگاهی، شهرستانی و منطقهای، استانی و کشوری و در ۱۳ رشته آوایی و پژوهشی برگزار میشود.
سید امین موسویخو با بیان اینکه استقبال گستردهای از این دوره مسابقات صورت گرفت، افزود: در مجموع ۲۲ هزار و ۴۸۱ دانشآموز استان در سامانه نورینو برای حضور در این رقابتها ثبتنام کردند که از این تعداد، ۷۳۲ نفر به مرحله استانی راه یافتند.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مرحله استانی مسابقات در ۱۳ رشته آوایی و پژوهشی از پنجم تا دهم اردیبهشتماه به صورت مجازی برگزار شد و پس از انجام فرآیند داوری، ۳۰ دانشآموز برتر جواز حضور در مرحله کشوری را کسب کردند.
وی با اشاره به نحوه برگزاری این رقابتها گفت: پیش از آغاز مسابقات، کمیته استانی با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز، کارشناسان حوزه ستادی و رابط استانی مسابقات تشکیل و زمانبندی، محتوا و شیوهنامه اجرایی به مناطق و شهرستانها ابلاغ شد.
موسوی خو ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و غیرحضوری بودن مدارس، مقرر شد مسابقات به صورت مجازی برگزار شود و شرکتکنندگان فیلم اجرای خود را با فرمت مشخص تهیه و در زمان تعیینشده به اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل ارسال کنند تا مورد ارزیابی داوران قرار گیرد.
وی اضافه کرد: فرآیند داوری آثار انجام شده و اسامی نفرات برتر بهزودی اعلام خواهد شد.