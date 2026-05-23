۳۰ دانش‌آموز کهگیلویه و بویراحمدی به مرحله کشوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز راه یافتند.

لویه و بویراحمد ، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گفت: چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در چهار مرحله آموزشگاهی، شهرستانی و منطقه‌ای، استانی و کشوری و در ۱۳ رشته آوایی و پژوهشی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگ ی

سید امین موسوی‌خو با بیان اینکه استقبال گسترده‌ای از این دوره مسابقات صورت گرفت، افزود: در مجموع ۲۲ هزار و ۴۸۱ دانش‌آموز استان در سامانه نورینو برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۷۳۲ نفر به مرحله استانی راه یافتند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مرحله استانی مسابقات در ۱۳ رشته آوایی و پژوهشی از پنجم تا دهم اردیبهشت‌ماه به صورت مجازی برگزار شد و پس از انجام فرآیند داوری، ۳۰ دانش‌آموز برتر جواز حضور در مرحله کشوری را کسب کردند.

وی با اشاره به نحوه برگزاری این رقابت‌ها گفت: پیش از آغاز مسابقات، کمیته استانی با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز، کارشناسان حوزه ستادی و رابط استانی مسابقات تشکیل و زمان‌بندی، محتوا و شیوه‌نامه اجرایی به مناطق و شهرستان‌ها ابلاغ شد.

موسوی خو ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و غیرحضوری بودن مدارس، مقرر شد مسابقات به صورت مجازی برگزار شود و شرکت‌کنندگان فیلم اجرای خود را با فرمت مشخص تهیه و در زمان تعیین‌شده به اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل ارسال کنند تا مورد ارزیابی داوران قرار گیرد.