مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان گفت: متقاضیان واجد شرایط در روستاها و شهرهای استان میتوانند برای احداث واحد مسکونی از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبریفضلی اظهار کرد: متقاضیانی که در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و دهکهای یک تا چهار در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان دارای زمین هستند، میتوانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی کمبهره برخوردار شوند.
وی افزود: این تسهیلات با نرخ کارمزد ۵ درصد و دوره بازپرداخت طولانیمدت ۲۰ ساله و سه ساله دوره تنفس در نظر گرفته شده است تا بار مالی کمتری بر دوش خانوادههای کمدرآمد باشد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: علاوهبر این تسهیلات بانکی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان برای دهکهای درآمدی یک تا چهار و تحت پوشش نهادهای حمایتی کمکهای بلاعوض نیز پیشبینی کرده است که در صورت احراز شرایط، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
اکبری فضلی تاکید کرد: مراجعان میتوانند با حضور در بنیاد مسکن شهرستان، فرایند تشکیل پرونده خود را آغاز کنند.