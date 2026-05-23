به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، افزود: همت و مشارکت خیرین مدرسه ساز بازوی پرتوان نظام تعلیم و تربیت در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

وی ضمن بررسی فنی روند اجرای پروژه، از تلاش‌های جهادی خیر مدرسه ساز قدردانی کرد و گفت: مشارکت‌های خیرخواهانه مردمی نقش تعیین کننده‌ای در تسریع روند ساخت وتجهیزمدارس و ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی کشور دارد.

این پروژه در راستای توسعه فضا‌های آموزشی و بهبود زیرساخت‌های تعلیم و تربیت در مناطق روستایی در حال احداث است.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: دو هزار و ۵۰۰ مدرسه دیگر مهر امسال در کشور به بهره برداری می‌رسد.

خان محمدی افزود: در نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی دولت، ۱۹ طرح مدرسه سازی در شهرستان گمیشان استان گلستان در حال احداث است.