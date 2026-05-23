پخش زنده
امروز: -
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: فرآیند حیاتیِ آمادهسازی بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی و ۱۲ هزار نیروگاه برق آبی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی و قریب ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاههای مقیاس کوچک و دیزل را به روزهای پایانی رساندهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو تعمیرات نیروگاههای کشور در حال خاتمه است و کمتر از دو هفته آینده عمده تعمیرات به پایان خواهد رسید تأکید کرد: متخصصان این صنعت علیرغم شرایط بحرانی و جنگ رمضان با تلاشی شبانهروزی، فرآیند حیاتیِ آمادهسازی بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی و ۱۲ هزار نیروگاه برق آبی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی و قریب ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاههای مقیاس کوچک و دیزل را به روزهای پایانی رساندهاند تا شبکه سراسری برق با تکیه بر حداکثر توان، آماده عبور ایمن از دوره اوج مصرف تابستان باشد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تشریح جزئیات آمادهسازی نیروگاههای کشور برای تولید حداکثری و عبور از اوج مصرف برق تابستان، تأکید کرد: اجرای به موقع تعمیرات نیروگاهی نقش اساسی در کاهش ناترازی برق داشته و قابلیت اطمینان واحدها را افزایش خواهد داد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه در فصل تعمیرات جاری نیروگاههای حرارتی بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۵۴۵ مگاوات برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار گرفته تصریح کرد: با وجود وقوع جنگ رمضان و نگرانیهای موجود مبنی بر تعویق فعالیتهای پیشبینی شده، *تاکنون ۹۷ درصد این فعالیتها با جهاد شبانهروزی همکاران فداکار این صنعت به پایان رسیده* و طی چند روز آینده نیز تمامی فعالیتهای باقیمانده به اتمام خواهد رسید و با تمام ظرفیت، آماده ورود به دوره اوج مصرف برف تابستان هستیم.
مصطفی رجبی مشهدی در تشریح این عملیات گسترده اظهار داشت: وزارت نیرو سالانه مکلف است بیش از ۱۲۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی را برای تولید حداکثری در تابستان آمادهسازی کند؛ فرآیندی که شامل بازدیدهای مسیر داغ، تعمیرات نیمهاساسی و اساسی است و گاه برخی واحدها در دو نوبت تعمیرات برنامهریزیشده را پشتسر میگذارند.
وی با اشاره به سهم ۱۱۰ هزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی از این حجم عملیات، به تشریح یکی از مهمترین برنامههای ۱۴ مگا پروژه یعنی اجرای برنامههای تعمیراتی پرداخت و گفت: اجرای به موقع این فرآیند، علاوه بر افزایش آمادگی واحدهای نیروگاهی و تولید بیشتر برق این واحدها، بر اثر مستقیم این برنامه بر کاهش ناترازی برق اشاره کرد و افزود تاخیر برنامههای تعمیراتی و یا افزایش زمان تعمیرات بیش از برنامه از هزینههای تولید را افزایش میدهد؛ نخست آنکه با افزایش خروج اضطراری و استهلاک واحدها، هزینههای جاری و احتمال بروز حوادث غیرمترقبه را افزایش خواهد داد.
رجبی مشهدی افزود: تعویق در تعمیرات هم باعث کاهش تولید خواهد شد و هم حجم فعالیتهای مورد نیاز در نوبتهای بعدی را افزایش خواهد داد که این امر منجر به تحمیل هزینههای سنگین تعمیرات اضطراری و حوادث ناشی از آن میشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان تصریح کرد: وقتی مدت زمان اجرای تعمیرات به دلیل فرسودگیِ بیش از حد افزایش یابد، خروج طولانیمدت واحدهای نیروگاهی از شبکه، درآمد تولیدکننده را نیز کاهش میدهد، بنابراین نظم در برنامهریزی تعمیراتی یک الزام اجباری برای جلوگیری از افزایش بهای تمامشده برق تولیدکنندگان است.