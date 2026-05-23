به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بنا بر اعلام ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ تحمیلی سوم در استان فارس، مردم، هیئت‌های مذهبی، مساجد و گروه‌های مردمی می‌توانند کمک‌های خود را از طریق این ستاد واریز کنند تا ضمن حفظ یکپارچگی و شفافیت، کمک‌ها به صورت منسجم و هدفمند در مسیر پشتیبانی از مدافعان ایران اسلامی مصرف شود.

حساب‌های رسمی ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ تحمیلی سوم در استان فارس

بانک ملت به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۱۱۵۶۸۵۹۰۷۷

شماره حساب بانک ملت ۱۰۱۰۱۰۱۰

شماره شبا بانک ملت ۳۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰

بانک ملی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۲۹۴۹۹۹۹۸۶

شماره حساب بانک ملی ۰۱۸۰۰۰۸۰۰۰۰۰۶

شماره شبا بانک ملی ۷۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۸۰۰۰۰۰۶

شماره حساب بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۱۹۲۷۱۰

شماره حساب بانک صادرات ۰۱۲۰۷۱۴۶۵۹۰۰۲

شماره شبای بانک صادرات ۳۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۷۱۴۶۵۹۰۰۲