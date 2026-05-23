مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از آمادهسازی و بازبینی امکانات خدماتی و رفاهی مرز شهید سلیمانی «مهران» برای استقبال از زائران روز عرفه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «حیدر دشتیپور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام، با اشاره به نزدیک شدن به روز عرفه و پیشبینی حضور گسترده دلدادگان اهلبیت (ع) در کربلای معلی، اظهار داشت: امکانات خدماتی و رفاهی پایانه مرزی شهید سلیمانی (مهران) مورد بازبینی و آمادهسازی قرار گرفته است.
وی افزود: زیرساختهای مهم این پایانه از جمله مساجد، نمازخانهها، آبسردکنها، سیستمهای سرمایشی و امکانات بهداشتی بهمنظور تأمین رفاه و آسایش زائران تجهیز و آماده بهرهبرداری شدهاند.
دشتیپور تأکید کرد: تمامی دستگاههای خدماترسان در مرز مهران با آمادگی کامل در تلاش هستند تا شرایط مناسبی برای تردد و خدمترسانی مطلوب به زائران فراهم شود.