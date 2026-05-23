به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رویداد ملی «تنوع زیستی ایران» همزمان با روز جهانی تنوع زیستی، امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شهر ساری آغاز به کار کرد. این رویداد که دو روز به طول می‌انجامد، با هدف بررسی راهبرد‌های ارتقای سطح کیفی حفاظت از تنوع زیستی و با نگاهی به ظرفیت‌های مناطق مختلف ایران برگزار می‌شود.

در مراسم افتتاحیه این رویداد که در منطقه فرح‌آباد ساری برگزار شد، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، معاونان محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سراسر کشور و جمعی از کارشناسان و کنش‌گران محیط زیست حضور داشتند.

در بخش نخست این همایش، قرار است با حضور معاون رئیس‌جمهور، از پوستر «پویش ملی تنوع زیستی» و سه کتاب تخصصی شامل «پستانداران ایران»، «چارچوب جهانی تنوع زیستی» و «سالنامه آماری تنوع زیستی ایران» رونمایی شود.

این رویداد ملی در دو بخش مجزا برگزار می‌شود؛ بخش نخست شامل همایش صبح امروز است و بخش دوم که از بعدازظهر امروز آغاز شده، تا عصر فردا (یکشنبه ۳ خرداد) با برگزاری پنل‌ها و نشست‌های تخصصی ادامه خواهد داشت.

برنامه‌های بعدازظهر امروز به نشست تخصصی معاونان محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان‌ها اختصاص دارد که در آن موضوعاتی از جمله ارائه برنامه جامع ملی تنوع زیستی، اقدامات راهبردی در حوزه ایمنی زیستی و مدیریت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

بر اساس برنامه‌ریزی برگزارکنندگان، در روز دوم این رویداد نیز نشست‌های تخصصی و میز گفت‌و‌گو با محوریت «مدیریت علمی و مشارکتی زیست‌بوم‌ها»، «تاب‌آوری زیست‌بوم‌ها در برابر تهدیدات اکولوژیکی» و «حفاظت و احیای گونه‌های جانوری» با ارائه ۹ مقاله تخصصی برگزار خواهد شد.