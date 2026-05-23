عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با رد تأثیر مستقیم تنش‌های منطقه‌ای بر بازار مسکن، ضعف در اجرای تعهدات دولت برای ساخت مسکن ملی و عدم تمکین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را عوامل اصلی التهابات فعلی و گرانی مسکن عنوان کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، سید جمال موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وضعیت فعلی بازار مسکن را ناشی از ناتوانی در مدیریت عرضه دانست و اعلام کرد وعده‌های دولت مبنی بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی محقق نشده است.

موسوی با بیان اینکه کاهش عرضه، بستر لازم را برای جولان سوداگران فراهم کرده، تأکید کرد که جنگ و عوامل خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت‌ها ندارند.

وی از دولت خواست با واگذاری اختیارات به استان‌ها برای فروش اراضی مازاد دولتی، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را سریع‌تر تأمین کند.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به هزینه ساخت ۵۰ میلیون تومانی هر متر مربع مسکن، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را غیرقابل‌قبول خواند.

وی افزود: کمیسیون عمران در جلسات آتی با وزیر راه و شهرسازی، پیگیر جدی تعهدات بر زمین مانده دولت خواهد بود.

موسوی هشدار داد در صورت تداوم روند فعلی و عدم ورود نظام بانکی به عرصه حمایت از ساخت‌وساز، شاهد جهش‌های قیمتی سنگین‌تری در بازار مسکن خواهیم بود.

به گفته وی، تنها راه خروج از این بحران، تمرکز بر افزایش تولید و ارتقای سقف تسهیلات متناسب با هزینه‌های تورمی است.